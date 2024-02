Nuoto | la desolazione della 4×200 sl Pochi progressi | tempi mediocri e il rimpianto per la Pellegrini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Parigi 2024 c’è, ma la prestazione manca. Il responso delle batterie odierne dei Mondiali 2024 dia Doha (Qatar) per l’Italia nellastile libero donne ha un valore da interpretare. Il pass olimpico è stato ottenuto grazie al decimo posto delle heat che teneva conto dei piazzamenti anche dei Mondiali 2023 a Fukuoka (Giappone) e di quanto ottenuto quest’oggi. In altre parole, 13 squadre si contendevano il biglietto per la città degli Innamorati, escluse Australia, USA e Cina già qualificate per la top-3 iridata dell’anno passato. Bastava rientrare nelle 13 e le azzurre l’hanno fatto, ma il responso cronometrico non è certo una bella notizia, anche perché il tutto è stato favorito da un’edizione dei Mondiali tra tante assenze in cui diverse formazioni erano rimaneggiate. Per questo l’8:00.19 delle nostre portacolori è un segnale ...