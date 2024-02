Nuoto | i mondiali Cerasuolo sesto | | Sto crescendo»

DOHA (QATAR) " Altre medaglie per l'Italnuoto ai 21esimi Mondiali di nuoto, in corso all'Aspire Dome di Doha. Alberto Cerasuolo con

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Un buonposto dietro ai più grandi velocisti della rana mondiale. Simonebrilla nella finale dei 50 rana aidi Doha, e anche se non arriva il podio, ne esce con sensazioni positive pensando all’impegno agli assoluti primaverili in cui cercherà la qualificazione per i giochi olimpici di Parigi nei 100 rana. Parte forte, il più giovane con i suoi 20 anni, tenendo la testa davanti nei primi 20 metri.chiude con il crono di 26’’93. "Sono contento di aver migliorato di nuovo dalla batteria alla semifinale e in finale – dice –. Si vede che in nuotata ancora non sono brillantissimo ma era voluto visto che tra una ventina di giorni c’è un appuntamento più importante per il quale finalizzare la preparazione. Però sono contento di aver partecipato a un’altra finale ...