Nuoto | Francesca Fangio | “Non ho idea di cosa sia successo | non avevo le stesse energie del mattino”

Avanza nei 200 rana Francesca Fangio, mentre si ferma Sara Franceschi. Eliminato nei 200 dorso Lorenzo Mora. .

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Deludente controprestazione perai Mondiali diin quel di Doha. Dopo un’ottima prova in mattinata, nel primo turno, l’azzurra in semifinale non riesce a confermarsi nei 200 rana. L’azzurra chiude quarta con 2’26?39 la sua batteria, facendo addirittura peggio rispetto aled è una grande occasione persa, visto che l’accesso all’ultimo atto era veramente fattibile. Sulla sua prova rispetto al: “Non ne ho. In acqua stavo bene, nel riscaldamento. Stamattina ho fatto un decimo della fatica di oggi pomeriggio, non ne ho. Non ero neanche così tesa, o almeno non mi sembrava. Mi sono buttata in acqua e dalle prime bracciate sentivo che nonla stessa energia di stamattina. Mi dispiace molto”. Nessuna ...

Nuoto: Razzetti, ‘medaglia non scontata, sono contento’ Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – “Sono contento, non era per niente scontata una medaglia oggi, sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Ho dato il massimo, cercando di essere meno teso rispetto a ie ...