Nuoto | debutta Lorenzo Mora nei 200 dorso! La 4×200 donne a caccia della qualificazione olimpica

Debutta questa sera, 17 gennaio, nel campionato di serie C, Lanciano Pallanuoto, della società sportiva Lanciano Nuoto. L'incontro Enrico Di Domenico, Carlo Bottazzi, Antonio Monaco, Lorenzo

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sono quattro gli azzurri in vasca più lastile liberonella sessione di batterie che apre la quinta giornata di gare al Mondiale di Doha. L’attesa è per il campione europeo dei 200 dorso in vasca cortache proverà a prendersi la prima finale iridata in vasca lungacarriera. Buone possibilità di superare il turno e magari puntare alla finale per Francesca Fangio e Sara Franceschi nei 200 rana e possibilità di entrare in semifinale anche per Chiara Tarantino nei 100 stile libero. Importante la prova in batteriastile libero: la finale è complicata da ottenere ma basterà tenere alle spalle tre squadre per qualificarsi per Parigi, impresa tutt’altro che impossibile per le azzurre. Si ...