Nuoto | Alberto Razzetti ha un argento ed un bronzo | i 400 misti per il metallo mancante?

Altre 2 medaglie azzurre nella rassegna iridata di Doha Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 metri stile libero ai campionato del mondo di nuoto di Doha . Alberto Razzetti vince la medaglia di bronzo nei 200 misti. Miressi tocca in 47"72, alle spalle solo del cinese Pan Zhanle (47"53). Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78). L'Italia

(Di giovedì 15 febbraio 2024), l’appetito vien mangiando. Il ligure quest’oggi ha concesso il bis nei Mondiali 2024 diin vasca lunga. Dopo aver conquistato l’nei 200 farfalla, è arrivato ilnei 200. Una medaglia tutt’altro che scontata, perché ottenuta non al top della condizione, mettendo in mostra grandi qualità da agonista puro. Due medaglie dal valore storico. Quanto ottenuto nelle quattro vasche del delfino non ha precedenti in casa Italia. Tradotto: nessun nuotatore nostrano era mai riuscito a rientrare nella top-3 di tale specialità nella competizione iridata. Nell’alternarsi degli stili, l’ultimo podio risaliva a 21 anni fa, quando Max Rosolino si tingeva anch’egli dialle spalle dei fenomenali Michael Phelps e Ian Thorpe. E ora? ...