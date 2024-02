Nuoto | Alberto Razzetti bronzo ai Mondiali | “Medaglia non scontata | con il mio migliore si poteva vincere”

Alberto Razzetti concede il bis ai Mondiali di Doha . Dopo l'argento nei 200 farfalla, il 24enne ligure ha conquistato anche la medaglia di bronzo nei 200 misti . Una straordinaria rimonta del

(Di giovedì 15 febbraio 2024)ha conquistato una belladisui 200 misti ai2024 di. L’azzurro è riuscito ad arpionare il terzo gradino del podio a Doha (Qatar), dopo che ieri si era messo al collo l’argento sui 200 farfalla. Il 24enne ha chiuso la gara con il tempo di 1:57.42 alle spalle del canadese Finlay Knox (1:56.64) e dello statunitense Carson Foster (1:56.97). Si tratta di un risultato davvero importante, ottenendo senza la forma dei giorni migliori.ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono contento, non erala. Sapevo che sarebbe stata una gara difficile e combattuta, ho cercato di dare il massimo, ero più rilassato rispetto a ieri ...

