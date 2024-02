Nuoto | 100 sl senza padrone C’è spazio per tanti | anche per Thomas Ceccon?

Sono proprio i 100 stile libero donne ad aprire il programma. E in evidenza c'è subito l' senza nascondere ambizioni e fiducia . 'La vera gara è oggi pomeriggio ed io ci arrivo con ottime sensazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Prima David Popovici, poi Pan Zhanle, in mezzo Kyle Chalmers, Maxime Grousset, Matt Richards, il coreano Hwang. Un vero, a oggi, i 100 stile libero non lo hanno. E’ vero che quattro giorni fa il cinese Pan ha stampato un 46?80 da favola, stupendo tutto ese stesso, ma èvero che ha dimostrato oggi di non sapersi ripetere immediatamente su quei livelli, soprattutto quando deve affrontare turni ravvicinati e oggi a 20 metri dall’arrivo Miressi lo ha guardato in faccia, prima di vederselo sfuggire su tempi che non sono impossibili perdi quelli sopra citati. Il rumeno che ha fatto innamorare i romani, David Popovici arriva da un 2023 molto complicato, con pochissime soddisfazioni dopo lo spettacolo del 2022 e sicuramente non arriverà a Parigi con tante certezze, Kyle Chalmers è uomo da posto ...