Nordio | rispetto dolore padre di Ilaria

e la reazione di due ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e Carlo Nordio che ha detto di aver provato 'sdegno e dolore', sono feroce e assolutamente sproporzionato rispetto al comportamento

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 11.05 Parlando dell'"anno perso" nella vicenda diSalis, il ministroha fatto "una critica puramente giuridica.Lungi da me commentare le persone, quando si è oppressi dalogni espressione è comprensibile". Così il titolare della Giustizia a Radio 24. Ieriaveva detto che persi sarebbero dovuti chiedere subito i domiciliari in Ungheria, quindi il trasferimento. La richiesta "non tanto della famiglia, ma dell'avvocato ungherese" era stata di domiciliari in Italia, "una procedura irricevibile".