Nordio conferma la stretta sul sequestro dei cellulari | “Contengono una vita intera che non può essere messa nelle mani di un pm”

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “La nostra riforma sulle intercettazioni ha attuato solo il minimo sindacale e quindi sarà seguita da altre ben più importanti. Mi riferisco a tutta la parte relativa alla disciplina deldei telefonini e degli smartphone“. Lo dice ai microfoni di 24 Mattino, su Radio 24, il ministro della Giustizia Carlondo, come anticipato dal Fatto Quotidiano, la volontà del governo di intervenire per limitare le informazioni utilizzabili dopo ildi un cellulare e renderle segrete almeno fino a un’udienza davanti alle parti. Il Guardiasigilli spiega: “Sulle intercettazioni noi ragioniamo e abbiamo ragionato fino a ieri in termini abbastanza grossolani, pensando al maresciallo che ascolta le telefonate. Oggi in realtà le comunicazioni avvengono sostanzialmente con un cellulare e sequestrare un ...

Nordio su Ilaria Salis: colpa della famiglia "Hanno purtroppo perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria tutto questo forse non sarebbe accaduto". Per il ministro Nordio la colpa della detenzione di Ilaria S ...

Abuso d’ufficio, Nordio: “Reato spia È un concetto che non dovrebbe esistere. È sbagliato dire che è un sintomo di corruzione” “Vorrei che tutti i sindaci del Pd affermassero sul loro onore che non sono venuti in processione da me per chiedere l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Mi basterebbe questo, ma non lo faranno mai, per ...

Sequestro telefono, decide il Gip. Nordio: "Non può disporlo il pm" È in progetto un cambio sulle misure che riguardano "la disciplina del sequestro degli smartphone". Lo annuncia a Radio 24 il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il quale aggiunge: "oggi nel cellul ...