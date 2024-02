che dello sviluppo di metodologie condivise e scambi di non solo come un problema. E per diventare sempre più città internazionale,

Non solo scambi, l'amicizia tra Italia e Romania guarda i Balcani. Parla Speranzon (FdI) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il vertice intergovernativo Italia-Romania tenutosi oggi a Villa Pamphilj ha messo l'accento su due elementi nelle relazioni fra Roma e Bucarest: che l'interesse per l'Italia in quella cerniera Balcanica tra Ue e est è fortissimo e che la cooperazione bilaterale naturalmente si sposa con esigenze geopolitiche legate a difesa ed energia. Passaggi ampiamente ribaditi da Giorgia Meloni e Marcel Ciolacu, nella consapevolezza che quel Paese è ormai terra di notevole interesse per l'intera comunità dell'Ue che guarda alla geopolitica come metro di alleanze e partnership. Eventi nel Mar Nero e presenza dell'Italia sono due fattori strettamente connessi. Qui Chigi Giorgia Meloni ha messo l'accento su come il partenariato sia sempre più forte e destinato a crescere, "può dare linfa ai nostri ...

