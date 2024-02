anche il Sanremo precedente l'ho vissuto con lo stesso disagio , ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi». Sangiovanni annuncia così, via social, uno stop: rimandati l’uscita del suo album, Privacy, prevista per il 1° marzo, e il suo concerto al Forum di Assago in programma il 5 ottobre. Una decisione dolorosa e sofferta per il cantante che, in un lunghissimo post pubblicato tra le Instagram Stories, ha voluto spiegare ai suoi follower. Gianni Morandi e Sangiovanni, due generazioni che si incontrano per “Fatti rimandare dalla mamma” X ...