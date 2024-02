Non piace a tutti questo mio aspetto | la dolorosa confessione di Marcus Thuram

Ma a casa chi cucina? Cucino io! Tutti i giorni. I bambini meglio così! Foto d'archivio Cos'è della cucina russa che proprio non .

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Undici gol e altrettanti assist nella sua prima stagione a Milano. È una stagione super quella dicon la maglia dell'Inter, che quando vede la porta provoca sempre dolori agli avversari. "Sin da piccolo mi dicevano che sarei stato un numero 9 ma a meva dribblare e stare sull'ala — sono le parole dell'attaccante nell'intervista a Il Corriere della Sera — poi ho parlato con mio padre Lilian e dall'anno scorso ho deciso di giocare centravanti. Mi ispiro a Benzema, sarebbe bello arrivare al suo livello”. E ancora: “Qui ho imparato tantissimo, soprattutto nel posizionamento senza palla perché in Serie A si lavora tanto tatticamente — le parole del francese —. Ma posso crescere ancora in tutto, spesso dopo l'allenamento mi fermo per fare lavoro extra, devo diventare più cattivo in area". Se oraè ...

Non essendo più membri senior della royal family, Harry e Meghan non dovrebbero utilizzare titoli che potrebbe ro identificarli come tali. Per questo ... (fanpage)

ZAZZARONI, Bologna meglio dei viola in mezzo e non solo Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, il direttore Ivan Zazzaroni ha analizzato la vittoria di ieri sera del Bologna contro la Fiorentina nel recupero ...

Don Patriciello, la bomba Ai clan non piace chi denuncia Ha denunciato l'oppressione della camorra, lo ha fatto "ad alta voce" e questo "a loro non piace". A parlare è don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano he la criminalità organizzata ha cercato ...

Galderisi: «Allegri non deve perdere la strada maestra. Scudetto Sento parlare di +10, ma l’Inter deve ancora giocare…» – ESCLUSIVA Giuseppe Galderisi, ex attaccante, ha analizzato la situazione attuale in casa Juventus: le sue parole in esclusiva Un momento non facile quello che sta vivendo la Juventus, che nelle ultime tre uscit ...