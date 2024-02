Forse però non mi aspettavo che potesse battermi così facilmente, in soli tre set. Dopo che mi ha battuto ero spaventato che Djokovic potesse batterlo in tre set, significava che io ero lontanissimo

"Non me lo aspettavo, ero spaventato": Sinner, lo sfogo a sorpresa di Rublev (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannik Sinner protagonista anche agli Rotterdam Open. E adesso Andrey Rublev torna a parlare degli Australian Open dove ha subito la dura legge di Jannik: "Non ero sorpreso, mi aspettavo che potesse battermi, il suo livello in questo momento è impressionante. Forse non mi aspettavo che potesse battermi così facilmente, in soli tre set. Dopo che mi aveva battuto in Australia ero spaventato che Djokovic potesse batterlo in tre set e mi sono detto: ‘ok, se Novak lo batte in tre set, quanto devo lavorare io che ho perso con Jannik in tre set? Quanto sono lontanto dal loro livello?' Poi il fatto che Sinner abbia battuto anche Djokovic mi ha fatto capire che devo solo lavorare e continuare a spingere". Insomma è ancora vivo il ricordo della sconfitta nella terra dei canguri e anche ... Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannikprotagonista anche agli Rotterdam Open. E adesso Andreytorna a parlare degli Australian Open dove ha subito la dura legge di Jannik: "Non ero sorpreso, miche potesse battermi, il suo livello in questo momento è impressionante. Forse non miche potesse battermi così facilmente, in soli tre set. Dopo che mi aveva battuto in Australia eroche Djokovic potesse batterlo in tre set e mi sono detto: ‘ok, se Novak lo batte in tre set, quanto devo lavorare io che ho perso con Jannik in tre set? Quanto sono lontanto dal loro livello?' Poi il fatto cheabbia battuto anche Djokovic mi ha fatto capire che devo solo lavorare e continuare a spingere". Insomma è ancora vivo il ricordo della sconfitta nella terra dei canguri e anche ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza