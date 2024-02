- Non ne ho mai avuto voglia. Da giovane qualche pensierino di dopo il primo figlio, ho capito che non me la sentivo di andremo in paradiso, non quello che intendono loro, andremo a vivere la

"Non ho voglia di vivere". Come è civile l'eutanasia dei sani (Di giovedì 15 febbraio 2024) Non capisco perché si dibatta sempre sull'eutanasia. Quando si è gravemente malati, al limite delle forze fisiche e psichiche, chiedere di porre fine alla propria vita non andrebbe neanche discusso. Si dice che della vita ognuno può fare quello che vuole. Perché non dovrebbe essere lo stesso per la morte? Forse ci sono troppi interessi sul fine vita: ricoveri, hospice, cannucce, flebo, antidolorifici, farmaci, macchinari. Un business plan che, oltre alla nostra vita, implica anche la nostra morte. Il problema è un altro. Perché, in questo mondo dove dobbiamo firmare qualsiasi cosa per vivere nessuno ci chiede niente quando veniamo al mondo? Nessuno scontrino, nessuna ricevuta, nessun questionario da compilare. Siamo catapultati qui e dobbiamo vivere. È la Natura. Così dicono. Ma quando qualcuno, in totale lucidità e libera scelta, è ...

