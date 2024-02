del rapporto segreto agli altri senatori e deputati e così l' La misteriosa arma nucleare - spaziale non è ancora pronta, non è al momento. I bombardamenti, infatti, i russi non si concentrano mai

"Non è il momento". Così Netanyahu gela il Medio Oriente (Di giovedì 15 febbraio 2024) «Non è il momento di pensare di fare regali ai palestinesi». Così il portavoce dell'ufficio del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu, Avi Hyman, ha commentato un rapporto del Washington Post secondo cui gli Stati Uniti starebbero elaborando un piano per il dopo Hamas che preveda la nascita di uno Stato palestinese. «Qui in Israele siamo ancora all'indomani del massacro del 7 ottobre», ha affermato in un briefing, aggiungendo che «ora non è il momento di parlare di regali per il popolo palestinese, in un momento in cui la stessa Autorità Palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre». Hyman ha sottolineato che «ora è il momento della vittoria, della vittoria totale su Hamas» e «tutte le considerazioni sul giorno dopo Hamas si svolgeranno il giorno ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024) «Non è ildi pensare di fare regali ai palestinesi».il portavoce dell'ufficio del primo ministro di Israele Benjamin, Avi Hyman, ha commentato un rapporto del Washington Post secondo cui gli Stati Uniti starebbero elaborando un piano per il dopo Hamas che preveda la nascita di uno Stato palestinese. «Qui in Israele siamo ancora all'indomani del massacro del 7 ottobre», ha affermato in un briefing, aggiungendo che «ora non è ildi parlare di regali per il popolo palestinese, in unin cui la stessa Autorità Palestinese deve ancora condannare il massacro del 7 ottobre». Hyman ha sottolineato che «ora è ildella vittoria, della vittoria totale su Hamas» e «tutte le considerazioni sul giorno dopo Hamas si svolgeranno il giorno ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Gabbia ritrova il Rennes, col Villarreal fece lo sgambetto: da quel momento i francesi non hanno mai perso | OneFootball . Ecco come andò Il difensore del Milan Gabbia ritrova il Rennes nella sfida di Europa League: infatti il giocatore ha già giocato in questa stagione contro i francesi. Indossava la maglia del Villarr ... Gaza, Israele: “No allo Stato palestinese” “Non è il momento di parlare di regali ai palestinesi quando l’autorità palestinese non ha ancora condannato gli attacchi del 7 ottobre”. Avi Hayan è uno dei portavoce di Benyamin Netanyahu, e ... Trump a processo il 25 marzo: "Non c'è nessun reato" New York, 15 feb. (askanews) - L'ex presidente Donald Trump sarà processato per i fondi neri alla pornostar Stormy Daniels il prossimo 25 marzo. A deciderlo è stato il giudice Juan Merchan, della ...

Video di Tendenza