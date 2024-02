Non dormo da 10 giorni | Ekla | l' incubo dopo la puntata di 4 Ristoranti

L'odio della gente mi ha spaventato e fa male: sono due giorni che non dormo". Per la ristoratrice Ekla Vasconi , il dopo - puntata di 4 Ristoranti, la trasmissione di Alessandro Borghese che ha

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è titolare de Il Rigoletto, un ristorante in una location storica di Mantova che propone una cucina che mescola tradizione e innovazione. Il suo soprannome è Panico, perché dice chi la conosce bene "quando c'è qualcosa che non va, vado in panico". E nel panicoc'è finita ancheaver partecipato all'ultimo episodio della nona stagione di 4su Sky con lo chef Alessandro Borghese. La ristoratrice arrivata seconda nella gara dietro Materiaprima di Giuseppe è finita nel mirino degli haters, tanto che Tripadvisor ha dovuto sospendere temporaneamente la pubblicazione di nuove recensioni a causa dei troppi attacchi. "Da 10non chiudo occhio", ha rivelato la ristoratrice all'Adnkrons spiegando di essere "una persona molto sincera". "Anche inho espresso ...

