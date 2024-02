Non avrei usato quella parola | Cazzullo gela Santoro | scintille dalla Gruber

"Il comunicato di risposta dell'Ad Rai io lo avrei fatto leggere a un annunciatore" "Su Ghali io non avrei usato il termine 'genocidio' , ma in questo momento significa 'fermiamo le armi e la strage degli innocenti'". Così il giornalista e fondatore della lista 'Pace, Terra e Dignità' Michele

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tiene ancora botta la polemica politica legata al Festival di Sanremo e alla puntata di Domenica In ad esso collegata,in cui prima Dargen D'Amico e poi Ghali hanno manifestato il dissenso nei confronti della guerra a Gaza, con il cantante italo-tunisino che ha lanciato lo slogan “stop al genocidio”. Una presa di posizione che ha costretto l'Amministratore delegato RAI, Roberto Sergio, a diffondere un comunicato, letto da Mara Venier, in cui manifesta piena solidarietà a Israele. Se ne discute a Otto e Mezzo, striscia di approfondimento politico post-telegiornale di La7, condotta da Lilli, la quale ha aperto il match dialettico così: "L'Ad Roberto Sergio è stato messo sotto scorta per aver ricevuto delle minacce, dopo essersi schierato in sostegno di Israele e della sua politica di guerra a Gaza. Tutto nasce da Ghali, cantautore di ...