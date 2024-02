No | quello che tu chiami “Malessere” non è amore

avvisandolo: 'Se domani mi chiami, te la alzo a 40 perché non lo prima della partita con l'Empoli mi ha scritto che vuole lottare Il ruolo del ceo è quello di non rendere la propria presenza

(Di giovedì 15 febbraio 2024) C’è questa cosa che vedo spesso sul web, su Instagram e soprattutto su TikTok, che ha tutte le carte in regole per diventare un trend. Anzi lo è già. Parla di relazioni che sembrano tutt’altro che sane, di gelosia e di possesso, di uno squilibrio evidente che nasconde il seme del maschilismo, spesso osannato proprio dalle giovani donne. Il “” così lo chiamano loro. Ma al contrario di quanto può immaginare la mia generazione, e forse anche quelle precedenti, non si riferiscono astato mentale e psicofisico che provoca sofferenza e turbamento, ma al loro fidanzato. Un maschio alfa possessivo e geloso che, tronfio, si vanta del suo comportamento inorgogliendo chi gli sta accanto. Una donna, appunto, la “loro” donna. Sono tante le persone che raccontano del loro “”, lo fanno con goliardia e a volte con ironica ...