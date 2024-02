No | Michela Murgia non merita una via

Tra i temi che non verranno assolutamente trattati durante la la precoce dipartita di Michela Murgia. (In collaborazione con il

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Una via a: giusto? Sbagliato? Domanda inutile ovvero fuorviante, dirottatrice di tutt’altre questioni e comprensioni: intanto sarebbe sbagliato per la scadenza,essendo deceduta da sei mesi appena, non dieci anni e va bene che ormai il tempo, questo tempo sfrangiato ha fretta, non ha tempo, non lascia decantare, è un tempo influencer da tutto e subito. Ma domanda priva di senso, di risposta anzitutto per il sussunto: trattasi di mera schermaglia elettorale, sulla pelle di una figura controversa che, in un certo senso, sconta, postuma, la sua Nemesi. È stato il sindaco cagliaritano e candidato, dopo faida interna al centrodestra, alle Regionali, Paolo Truzzu, ad aprire le danze in modo un po’ truzzo, rozzo: non le dedicherei mai una strada perché era totalitaria. Truzzu si esprime con l’approssimazione lessicale, ...