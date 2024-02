Ngonge | «Napoli mi ha sorpreso | vorrei vincere la Champions»

a) la difesa non se n'è accorta; b) Theo ha sorpreso anche Che sia a tre, a due, a cinque, a sei, a sette, la difesa del Napoli è Anche lui si perde Theo - 5 NGONGE dall'89'. Senza voto Senza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le parole di Cyril, attaccante del, sui suoi obiettivi con la maglia del club azzurro dopo l’addio al Verona Cyrilha parlato ai canali ufficiali deldelle sue prime impressioni in azzurro. PAROLE – «Sono di Bruxelles, in Belgio. sono un attaccante di destra, una seconda punta. Ho cominciato a giocare quando avevo sei anni, in Belgio. Ho fatto 8 anni all’Anderlecht, poi altri 5 al Club Brugge. Dopo sono andato in Olanda, al PSV e al Groningen, poi lo scorso anno al Verona e oggi sono qui. Quando ero piccolo il mio idolo era Cristiano Ronaldo, ma quando sono cresciuto e ho cominciato a guardare diversi giocatori più simili a me è diventato Neymar. Un momento che non posso dimenticare è segnare due gol a Reggio Emilia nello spareggio-salvezza tra Verona e Spezia. E’ stato un momento ...