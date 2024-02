Ngonge | “Napoli mi ha conquistato | vi racconto la mia storia” – VIDEO

Il Napoli ha notevoli chance con le sostituzioni, Ngonge e Questo nuovo Napoli camaleontico impegna Pioli a un match tutto da Sinora il Napoli ha conquistato sei punti con le prime nove

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Cyrilsi racconta in un’intervista ai canali ufficiali del. L’attaccante belga parla del suo passato, dei suoi idoli e della sua vita privata, rivelando di essere alla ricerca di una fidanzata e di essere rimasto colpito dal calore dei tifosi napoletani. Cyrilè arrivato aa gennaio dal Verona, ma si è già fatto notare per le sue qualità tecniche e per la sua simpatia. In un’intervista ai canali ufficiali del club azzurro, l’attaccante belga ha parlato del suo passato, dei suoi idoli e della sua vita privata. “Sono originario di Bruxelles, in Belgio. Il mio ruolo? Sono un attaccante di destra, una seconda punta“, ha detto. “Ho cominciato a giocare quando avevo sei anni, sempre nel mio paese. Ho fatto otto anni all’Anderlecht, poi altri cinque al Club Brugge. Dopo sono ...