Newcastle United vs Bournemouth – probabili formazioni

di Bruno Guimaraes fissa il 2 - 3 e permette al Newcastle di che fa un bel balzo in avanti grazie al 3 - 1 sul Bournemouth. Va, Va, infine allo Sheffield United lo scontro salvezza con il Luton

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Eddie Howe ritrova il suo ex club, il, quando ilaccoglierà i Cherries al St James’ Park per un incontro di Premier League sabato 17 febbraio pomeriggio. I Magpies cercheranno di vendicarsi della sconfitta per 2-0 subita dalla squadra di Andoni Iraola al Vitality Stadium a metà novembre. Il calcio di inzio diè previsto alle 16 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo aver recuperato un punto nell’emozionante pareggio casalingo per 4-4 con il Luton Town, ilè tornato a vincere battendo il Nottingham Forest per 3-2 al City Ground lo ...

Dopo la vittoria infrasettimanale in FA Cup, il Nottingham Forest torna in Premier League per affrontare il Newcastle United al City Ground sabato ... (sport.periodicodaily)

Dopo la vittoria infrasettimanale in FA Cup, il Nottingham Forest torna in Premier League per affrontare il Newcastle United al City Ground sabato ... (sport.periodicodaily)

Il Manchester United disposto a pagare per il nuovo DS: pressing per Ashowrth del Newcastle | OneFootball Come riportato da Fabrizio Romano, il Manchester United vuole fortemente Dan Ashworth, dirigente del Newcastle che ha già detto sì allo United. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 ma il Manchester ...

Paolo Maldini, salta il ritorno: gli hanno preferito un altro dirigente Il rientro Maldini nel calcio rimane lontano: un club che sembrava interessato a lui ha fatto una scelta diversa per l'area tecnico-sportiva.

Napoli nella top four europea per incremento dei guadagni: +120 milioni nel 2023 Gli spagnoli del Real Madrid sono in testa alla classifica per quanto riguarda le entrate del calcio nel 2023, mentre la ricca Premier League inglese conta ben nove club nella top 20, ...