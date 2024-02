New York Fashion Week | i soliti look assurdi di Julia Fox

Sei giorni di sfilate, sei giorni di momenti memorabili: la New York Fashion Week è già giunta al termine, pronta per passare il testimone delle sfilate moda Autunno - Inverno 2024/2025 alle città di Londra, Milano e Parigi. Molti i debutti previsti alla

(Di giovedì 15 febbraio 2024) “Oops!…She Did It Again” sarebbe proprio il caso di dire. Infastidita forse dal fatto che Bianca Censori, moglie di Kanye West e altra matta da legare, esteticamente parlando, sta distogliendo l’attenzione da lei con i suoi outfit nude ai limiti della decenza,Fox ha deciso di riprendersi prepotentemente la scena. E lo ha fatto nell’occasione più appetitosa e succulenta in termini di pubblico e attenzione mediatica: la Newche si è svolta dal 9 al 14 febbraio 2024.è stata presenza fissa a quasi tutte le sfilate in programma, attirando ovviamente l’attenzione con i suoi outfit stravaganti e provocanti. L’attrice, classe 19oo, nata a Milano da padre statunitense e madre italiana, anche lei ex di Kanye West, che a questo punto è lecito pensare abbia un debole per le ...