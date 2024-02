Nesti | «Inter fra le favorite in Europa Una cosa non mi convince!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Secondo Carlol’non è favorita solo nel campionato italiano. Il giornalista pensa anche alla Champions League, che per i nerazzurri si riaprirà mercoledì prossimo con gli ottavi contro l’Atletico Madrid. LIVELLO CONTINENTALE – Pur reputando l’una delle squadre più forti in circolazione, Carloevidenzia un limite della squadra di Simone Inzaghi. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Radio Sportiva: «Secondo me l’è fra le squadre che possono vincere la Champions League. Anche perché l’di quest’anno la vedo ancora più consapevole dei propri mezzi. La vedo veramente forte in tutti i reparti, sia in difesa, sia negli esterni, che a centrocampo e in attacco. Ribadisco che l’attacco di quest’anno per quanto riguarda le riserve non mi convince ...