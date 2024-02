Un'operazione militare 'precisa', finalizzata al recupero di cadaveri di ostaggi israeliani, è stata avviata all'interno dell'ospedale Nasser di Khan Yunis a Gaza. L'ha confermato il portavoce

Le notizie di giovedì 15 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Usa e Paesi arabi al lavoro su un piano di pace, i ministri di ... (corriere)

Giovedì L’esercito israeliano ha affermato che i corpi degli ostaggi potrebbero essere tenuti in un ospedale nel sud di Gaza, dopo che le truppe ... (internazionale)

Gaza, Israele: “No allo Stato palestinese” All’ospedale Nasser… Da Gaza le notizie drammatiche arrivano dall'Ospedale ... Dall'ufficio del premier si elencano le strutture sanitarie nella Striscia diventate anche centri operativi di Hamas, ...

Nell'ospedale Nasser, Israele cerca gli ostaggi, vivi e morti. Le gru egiziane al lavoro nel Sinai Mentre è in atto il recupero dei cadaveri di alcuni ostaggi israeliani, dall'Egitto arrivano “segnali seri” di un centro per accogliere i palestinesi nel Sinai ...

Bombardamenti a Khan Yunis: Medici senza Frontiere in azione all'ospedale Nasser Nella sequenza degli attacchi avvenuti questa mattina, il team di Medici Senza Frontiere si trova in prima linea all'ospedale Nasser di Khan Yunis, riportando una situazione caotica. L'ONG ha reso not ...