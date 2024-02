Nel lago dopo il salto Era già sopravvissuto

tecnicamente in regime di custodia cautelare in carcere dopo l'l'arresto nell'estate del 2022 prima accusato e oggi imputato nel dell'anziana e averla vista a terra esanime in un lago di sangue,

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Era giàad un incidente il base jumper che l’altro giorno è stato costretto ad un brusco atterraggio neldi Como. Fabio Caldani, operaio di 37 anni di Roma con la passione per i salti nel vuoto, il 16 novembre 2018 si era lanciato da una gru di 91 metri alla periferia di Milano, mancando però il punto d’atterraggio, come successo martedì, e finendo contro un palo della luce. L’altro ieri è invece finito in acqua: prima che affogasse impigliato tra i cordini e la vela del suo paracadute e andasse in ipotermia, lo hanno poi recuperato i vigili del fuoco della squadra nautica. Se l’è cavata con una lieve ipotermia e qualche ora di ricovero in osservazione. Rischia di essere denunciato. Il 37enne romano non è il primo paracadutista coinvolto in incidenti simili in zona: sono sempre di più del resto i base jumper che si lanciano dalla ...