Nel 2023 Kentucky Fried Chicken cresce in Italia del 25%

L'anno scorso Kentucky Fried Chicken in Italia ha registrato un giro d'affari in crescita del 25% rispetto a quello del 2022 a oltre 140 milioni, ... ()

Risultati record per Stellantis - +11% dell’utile netto nel 2023. Tavares : «Gli impianti di Pomigliano e Mirafiori hanno un futuro»

«Voglio essere molto chiaro. Non ci sono trattative in corso con nessuno per una grossa operazione di fusione, sicuramente non con Renault. ... (open.online)