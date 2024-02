anche negli ambienti digitali? Come interpretano le ragazze e i delle Unità di Servizio Sociale per Minorenni e gli Istituti i social media per conoscere o avvicinarsi a una persona che piace. L'

Negli istituti piace il settore tecnologico (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 33% delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, nel Piceno, hanno riguardato gli istituti tecnici. Di questo 33%, il 9,1% il settore economico e il 23,8% il settore tecnologico. Infine, il 16% degli studenti di terza media, nella provincia di Ascoli, ha optato per gli istituti professionali, rappresentando in percentuale la minoranza del totale degli iscritti. Confrontando i dati di Ascoli con quelli delle altre province, quello relativo agli istituti tecnici è in linea, quello relativo invece agli istituti professionali è più alto. Parla di un buon risultato, il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Cpia’, Ado Evangelisti. "Le iscrizioni – dice il preside – sono state circa 180. Il trend è regolare, è quello che ci ... Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il 33% delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, nel Piceno, hanno riguardato glitecnici. Di questo 33%, il 9,1% ileconomico e il 23,8% il. Infine, il 16% degli studenti di terza media, nella provincia di Ascoli, ha optato per gliprofessionali, rappresentando in percentuale la minoranza del totale degli iscritti. Confrontando i dati di Ascoli con quelli delle altre province, quello relativo aglitecnici è in linea, quello relativo invece agliprofessionali è più alto. Parla di un buon risultato, il dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Cpia’, Ado Evangelisti. "Le iscrizioni – dice il preside – sono state circa 180. Il trend è regolare, è quello che ci ...

