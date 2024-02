NBA | risultati della notte 15 febbraio | Anthony Davis trascina i Lakers | vincono Celtics e Mavericks Fontecchio c’è | ma Pistons battuti

I Lakers privi di James vincono in casa dei Jazz guidati dai 73 punti della coppia Davis - Hachimura, Boston vince di 50 travolgendo Brooklyn. Fontecchio guida Detroit con 18 punti ma viene sconfitto

(Di giovedì 15 febbraio 2024) 13 le partite disputate stain NBA, proprio (quasi) alla vigilia dell’All Star Weekend che andrà in scena a Indianapolis. Numerose le performance individuali di livello: andiamo a scoprirle in quello che è stato un cammino lungo parecchie emozioni anche sull’asse delle varie lotte playoff. Per i Miami Heat (30-25) 104-109 importante contro i Philadelphia 76ers (32-22): decisiva l’accoppiata Tyler Herro-Bam Adebayo (23 punti ciascuno, anche 13 rimbalzi per il secondo) contro i 30 di Tyrese Maxey e i 22 con 10 assist di Buddy Hield. Gli Orlando Magic (30-25) sfruttano una grandedi Paolo Banchero, da 36 punti, per battere i New York Knicks (33-22) con un perentorio 118-100. Oltre a Banchero brilla, ma senza gioia, Jalen Brunson, che dall’altra parte scrive 33. Per gli Charlotte Hornets (13-41) terza vittoria consecutiva, stavolta a danno degli ...