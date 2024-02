NBA All-Star Game 2024 in tv | calendario | programma | orari e diretta streaming

L'Indiana, terra di campioni e canestri Questo legame fortissimo fra Hoosier State e basket torna d'attualità anche in questo 2024, a quasi 40 anni da quel primo All - Star Game: la NBA ha scelto di

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Regular Season NBA si ferma sei giorni per dare spazio al fine settimana dedicato alle sue stelle: a Indianapolis, casa degli Indiana Pacers, va in scena l’All-. Si inizia nella notte italiana tra venerdì e sabato con quella che una volta era il match tra i rookies e i sophomores. Come lo scorso anno, il format prevede quattro squadre che si sfidano in semifinale e poi le due vincitrici in finale: Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Delef Schrempf. Si giocheranno due semifinali e poi la finale. Due ore prima, però, spazio anche al tradizionale scontro tra le celebrità: per la seconda volta in tre anni invitato anche il nostro Gianmarco Tamberi! Tutto invariato per quanto concerne le tradizionali notti di sabato e domenica. Intrattenimento puro con l’All-Saturday che vedrà nella gara delle ...