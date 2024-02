Navigare tra le complessità delle normative cinesi sui dati personali

la Cina ha emanato diverse riforme normative concernenti le modalità di gestione dei dati, tra cui In un contesto imprenditoriale sempre più politicizzato, le sfide per orientarsi nella complessità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Le imprese europee attendono che venga fatta chiarezza sulla normativa in tema diLa Cina, la più grande economia emergente del mondo, e l'UE, il più grande blocco commerciale, rappresentano attori globali fondamentali. Nel 2022, la Cina è stata il terzo partner dell’UE per le esportazioni di beni (9,0%) ed il primo per le importazioni (20,8%). Sebbene le dimensioni del mercato cinese offrano un enorme potenziale per le imprese e gli investimenti europei, fare affari in Cina non è mai stata una passeggiata, soprattutto per quanto riguarda la governance dei. Negli ultimi anni, la Cina ha emanato diverse riformeconcernenti le modalità di gestione dei, tra cui quelle in tema di trasferimenti transfrontalieri dinel 2022 e ...