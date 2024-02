prontezza a proteggere tutti" "Non possiamo mai dare la pace per scontata, ma non vediamo minacce militari imminenti per l'Alleanza". Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ,

Nato, Stoltenberg: “Pace mai scontata, ma non vediamo minacce imminenti” (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il segretario generale sulla potenziale minaccia nucleare russa ai satelliti Usa: "Alleanza continua ad assicurare che non ci sia spazio per calcoli sbagliati a Mosca sulla nostra prontezza a proteggere tutti" "Non possiamo mai dare la Pace per scontata, ma non vediamo minacce militari imminenti per l'Alleanza". Lo ribadisce il segretario generale della Nato Jens Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il segretario generale sulla potenziale minaccia nucleare russa ai satelliti Usa: "Alleanza continua ad assicurare che non ci sia spazio per calcoli sbagliati a Mosca sulla nostra prontezza a proteggere tutti" "Non possiamo mai dare laper, ma nonmilitariper l'Alleanza". Lo ribadisce il segretario generale dellaJens

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza