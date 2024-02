Imbarcatosi regolarmente sul volo per Istanbul ha però perso la coincidenza per Napoli per un ritardo dell'aereo. Dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. Lo riferisce Sky Sport Comments comments

Napoli, volo in ritardo: Osimhen perde la coincidenza, non si potrà allenare quest'oggi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per aspettare Victor Osimhen. Purtroppo, però, per colpa di un ritardo del volo che da Lagos lo portava ad Istanbul ha perso la coincidenza mattutina per Napoli ed è rimasto nella città turca. Dovrà salire su un altro aereo nel pomeriggio e sbarcherà a Capodichino intorno alle 18,15. Troppo tardi per raggiungere i compagni, ma tardi anche per poter prevedere un suo utilizzo con il Genoa sabato pomeriggio al Maradona. Solo domani, infatti, il nigeriano potrà allenarsi. Considerato che torna con qualche acciacco le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico. Mazzarri potrebbe decidere di portarlo in panchina ma non è detto. Sicuramente ci sarà col Barcellona in Champions. SportFace.

