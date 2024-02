Napoli | truffa sul Reddito di Cittadinanza da oltre 2 milioni di euro Coinvolti 285 stranieri

Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarato falsamente di risiedere da almeno dieci anni sul

(Di giovedì 15 febbraio 2024) In 285 sono riusciti ad ottenere ildi, anche se in Italia risiedono da meno di 10 anni, ottenendo dallo Stato2,3di. È successo a, dove una maxi indagine della Finanza ha svelato il meccanismo che ha portato oggi a 6 arresti, quattro in carcere e due ai domiciliari. Nei guai i presunti appartenenti a un’associazione a delinquere con base nel capoluogo partenopeo che avrebbero aiutato gli extracomunitari ad ottenere i soldi. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di associazione per delinquere,aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, usura, estorsione, abusiva attività finanziaria e autoriciclaggio. Le persone che beneficiavano delavrebbero dichiarato di risiedere ...