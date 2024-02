Napoli | Sergio | “Osimhen? Si comporti da professionista”

è intervenuto Raffaele Sergio, allenatore ed ex calciatore di allenatore ed ex calciatore di Napoli e Lazio. Di seguito, un Al di là dell'aspetto tecnico, di Simeone, Osimhen o Raspadori, la

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha parlato anche dell’allenatore ed ex calciatore Raffaele(dodici partite in Serie A con la casacca partenopea) a ‘1 Football Club’, su Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: La vittoria della Lazio fa bene a tutto il movimento.“C’è stata una grande prova di umiltà, i calciatori si sono calati in un ambiente unico ed hanno saputo sfoderare una grande prestazione. Ciò aiuta a comprendere, anche al nostro calcio, che affrontare certi squadroni è possibile. Possono mancare i soldi ma, con le idee e l’organizzazione, possiamo ancora dire la nostra”. Sono cambiate anche le percentuali di qualificazione ai quarti per i biancocelesti?“Se prima la Lazio aveva un 30% di possibilità, oggi può vantare un 50%. Credo sia una sfida molto difficile, ma anche potenzialmente positiva”. Mazzarri Mazzarri sta tentando di dare ...