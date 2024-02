direttamente per la sfida col Barcellona in Champions League Napoli, i mugugni dei tifosi per Osimhen . Il ritardo di Osimhen è "Il pesce puzza dalla testa! Questo succede senza dirigenti

Napoli, senza Champions League sarà rivoluzione: i 7 in bilico (Di giovedì 15 febbraio 2024) Napoli, 15 febbraio 2024 - Calendario alla mano, il discorso è certamente prematuro, ma l'impressione è che stavolta nel quartier generale di Castel Volturno ci sia tutta l'intenzione di non farsi cogliere impreparati da quelle che potrebbero essere le nuove contingenze per il futuro. L'errore era stato commesso un anno fa, quando la grande festa scudetto aveva fatto trascurare il progetto sportivo probabilmente anche per la fiducia eccessiva riposta nei protagonisti della cavalcata vincente, ma oggi il Napoli pensa già alla possibilità, classifica alla mano neanche tanto remota, di poter vivere una stagione senza Champions League: con tutte le conseguenze del caso in ottica mercato. Missione Champions League sempre più complicata L'accesso o meno nell'élite del ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 - Calendario alla mano, il discorso è certamente prematuro, ma l'impressione è che stavolta nel quartier generale di Castel Volturno ci sia tutta l'intenzione di non farsi cogliere impreparati da quelle che potrebbero essere le nuove contingenze per il futuro. L'errore era stato commesso un anno fa, quando la grande festa scudetto aveva fatto trascurare il progetto sportivo probabilmente anche per la fiducia eccessiva riposta nei protagonisti della cavalcata vincente, ma oggi ilpensa già alla possibilità, classifica alla mano neanche tanto remota, di poter vivere una stagione: con tutte le conseguenze del caso in ottica mercato. Missionesempre più complicata L'accesso o meno nell'élite del ...

