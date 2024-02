Napoli | piano Champions | tre vittorie consecutive subito per accelerare

e anche commentando tutte le squadre di Serie A e della Champions Abbiamo grande voglia di tornare a parlare del Napoli insieme al di ascolti tv e streaming ci ha permesso di consolidare sul piano

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ildeve conquistare laLeague e per farlo deve iniziare adin campionato. Il calendario offre agli azzurri l’opportunità di ottenere trenelle prossime partite. Ilvuole conquistare la qualificazione alla prossimaLeague, ma gli azzurri devono iniziare adin campionato. Il calendario offre agli azzurri l’opportunità di ottenere trenelle prossime partite: Genoa in casa (sabato), Cagliari in trasferta (25 febbraio) e Sassuolo in trasferta (28 febbraio, recupero 21ª giornata). “Senza giri di parole, se ilvuole che la qualificazione alla prossimanon si trasformi in una ...