Napoli | Ottaiano | “Anche se la matematica…”

in dialogo con gli ispanisti Marco Ottaiano e Augusto Guarino ( Particolarmente ricca anche l'offerta formativa proposta dall' l'Instituto Cervantes di Napoli offre, inoltre, un corso sull'

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha parlatodell’agente Fifa Antonioa Radio Marte nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Verifichiamo se Osimhen giocherà con la testa altrove e la valigia pronta. L’unica cosa da constatare è che la squadra partenopea ha dei grossi limiti dal punto di vista realizzativo e perciò si aspetta Victor come il pane. Poiché ilha peccato in fase realizzativa un calciatore come lui diventa fondamentale. Certo dal punto di vista della condizione fisica e della tenuta difensiva ilc’è ma manca proprio la realizzazione”. Aspettando il ‘di Osi’? “Osimhen dovrebbe far fare il salto di qualitàperché mettendo apprensione maggiore alle difese libera altri ...