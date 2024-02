Napoli | migliaia di studenti al Career Day Federico II per trovare lavoro | “Non svendetevi”

la settimana scorsa era con lui a un incontro con gli studenti con lui a un incontro con gli studenti della Nunziatella a Napoli " sono fondamentali per onorare le vite di migliaia di persone

Serie A, 5 club e 5 giocatori che stanno under-performando. Nessuno peggio del Napoli, anche la Juventus in top 5 Chi sta facendo peggio di tutti in zona gol in questa stagione in Serie A O meglio chi sta under-performando, ovvero raccogliendo meno di quanto in realtà dovrebbe.

A NAPOLI - 10mila colloqui al Federico II Job Fair 2024, la prorettrice Mastrullo: "Siate audaci, abbiate fiducia in voi stessi" 10.000 colloqui al Federico II Job Fair 2024. Migliaia gli studenti che hanno affollato le aule e i corridoi di Monte Sant’Angelo con il sorriso di chi è pronto a mettersi in gioco e ha nello zaino un ...

Napoli, gli scontri alla sede Rai. I manganelli erano preparati Al mattino la Questura di Napoli aveva consegnato prescrizioni ad alcuni attivisti per avvisare su eventuali "vessilli inneggianti l'odio razziale".