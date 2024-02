Napoli | Marchetti tra Zielinski | Traorè e…

dall'esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti Lai magari per proporre un Napoli più aggressivo rispetto a quello visto ha inserito Kvaratskhelia tra i calciatori osservati dal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha parlato anche delLuca, giornalista di Sky Sport esperto di calciomercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “In merito aio credo che se l’esclusione di un giocatore avviene perché non si sta allenando bene, non ha giocato bene o non è in un buon momento di forma, va benissimo. Ma se l’esclusione avviene perché il prossimo anno non giocherà nelallora non sono d’accordo. Perché non sono mai stato d’accordo sul punire chi decide di non rinnovare il contratto e andare a parametro zero. Credo, dunque, che le scelte della società e degli allenatori devono essere prese in base alla forma e non in base ai contratti”. Traoré nel“Noi di Sky abbiamo raccontato che quando Traoré è stato preso è perché lui può anche fare la mezz’ala offensiva. ...