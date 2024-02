Napoli | gli scontri alla sede Rai I manganelli erano preparati

Evidentemente eccitato dalle immagini degli scontri di Napoli, lo Gli artisti non devono cantare ballare recitare e poi tacere. Il

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Che tirasse una brutta aria lo si era capito dal mattino. Ad alcuni attivisti napoletani la Questura aveva notificato una insolita prescrizione: “nel corso della manifestazione non siano esposti vessilli, striscioni, bandiere o cartelli discriminatori dal contenuto offensivo, di carattere razziale o religioso”. Il 13 febbraio questo è stato il prologo delle manganellate ricevute dai manifestanti solidali con Palestina davanti laRai di viale Marconi dopo il comunicato dell’Ad Roberto Sergio durante Domenica In contro il cantante Ghali. Il presidio chiamato in diverse piazze italiane dove ci sono state altre tensioni come è accaduto a Torino nella serata dello stesso giorno. Ieri gli attivisti, che contano almeno 5 feriti refertati con taglitesta efronte fra cui anche una donna, hanno voluto spiegare la propria versione ...