Napoli-Genoa | Traoré potrebbe esordire dal 1° minuto

Napoli, potrebbe debuttare Traorè Prima della Champions, il Napoli sarà impegnato contro il Genoa in campionato. Si attendono ulteriori sviluppi sulla situazione di Osimhen. Intanto Modugno,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Hamedin campo dal 1°il prossimo sabato, in occasione della sfida trasi giocherà sabato alle … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Osimhen , il suo volo tarda di 20 minuti e perde la coincidenza : addio Napoli-Genoa . Victor Osimhen non è ancora arrivato a Napoli. Era annunciato ... (ilnapolista)

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Genoa lo Stadio Diego Armando Maradona sarebbe vicino al sold out. Mancano due giorni alla ... (forzazzurri)

Tutti i fari puntati su Victor Osimhen . È il capocannoniere dello scorso campionato e il giocatore più significativo in casa Napoli ,... (calciomercato)

Il nigeriano bloccato in Turchia, arriverà nel tardo pomeriggio NAPOLI - Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per ... (ilgiornaleditalia)

GENOA - Bani: "Retrocessione a Napoli nel 2022 Di quel giorno ho tanti ricordi pessimi" Mattia Bani, difensore del Genoa, ha parlato a Il Secolo XIX: "Retrocessione a Napoli nel 2022 Di quel giorno ho tanti ricordi pessimi, ma non uno preciso. E' tutto indistinto, ho solo la sensazione ...

Napoli, Osimhen ha perso l’aereo: slitta il rientro, la decisione in vista del Genoa Tutti i fari puntati su Victor Osimhen. È il capocannoniere dello scorso campionato e il giocatore più significativo in casa Napoli, adesso c'è bisogno di lui e del suo aiuto per risalire una classifi ...

Osimhen, problemi con le coincidenze aeree: slitta il rientro a Napoli Problemi con le coincidenze aeree per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano era atteso in mattinata a Napoli ma - come riferisce Sky Sport - a causa i un ritardo dell'aereo, ha perso la coincidenza.