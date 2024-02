va al di là dei risultati ed infatti per la sfida di sabato I prezzi per la partita Napoli vs Genoa i seguenti: Settore - Vendita

Napoli-Genoa (sabato 17 febbraio 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 15 febbraio 2024) E’ un Napoli che deve prendere consapevolezza che la strada verso il quarto posto potrebbe essere definitivamente sbarrata da quello che arriva alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League, la conferma si è avuta nella sconfitta 1-0 contro il Milan che ha fatto scivolare gli uomini di Mazzarri al nono posto confermando InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting (Di giovedì 15 febbraio 2024) E’ unche deve prendere consapevolezza che la strada verso il quarto posto potrebbe essere definitivamente sbarrata da quello che arriva alla vigilia della sfida contro il Barcellona in Champions League, la conferma si è avuta nella sconfitta 1-0 contro il Milan che ha fatto scivolare gli uomini di Mazzarri al nono posto confermando InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

TUTTOSPORT - Napoli-Genoa, torna Mario Rui, ballottaggio in difesa tra Ostigard e Natan Tuttosport ha fatto il punto sulle possibili scelte di formazione di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, per la sfida contro il Genoa: “Mario Rui tornerà titolare dopo il turno di stop contro il M ... Torna la conferenza di Mazzarri: giorno e orario prima di Napoli-Genoa Lo farà domani alle ore 12.30 dalla sala stampa del Konami Traininig Center di Castel Volturno per presentare alla stampa la partita di sabato contro il Genoa al Maradona. Ultima chiamata per la zona Champions tutti con Osimhen, sold out al Maradona Il Napoli ha bisogno di Osimhen e Mazzarri intende almeno convocarlo per la sfida di dopodomani contro il Genoa, che sarà anche un test in vista dell’appuntamento di mercoledì prossimo (ore 21) in ...

Video di Tendenza