Napoli-Genoa | dubbi e non solo | confermata un’assenza

Era già da verificare che potesse giocare col Genoa. Se torna itinerario di viaggio e riuscire a rientrare in giornata a Napoli. notizie sui suoi problemi di salute non ben specificati e i dubbi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Filtrano le prime news spondain attesa dell’arrivo dei rossoblu al Maradona.e uno per Gilardino in vista di. Alle ore 15 di sabato 17 febbraio, iltornerà a pestare l’erba del Maradonadopo aver lasciato il proprio stadio con all’attivo due successi consecutivi. Una rarità se si analizzano le prestazioni azzurre di quest’anno, con i partenopei che necessitano ora di trovare il terzo trionfo in fila tra le mura casalinghe. Scacciare la sconfitta di Milano e fare 3 punti contro ilrisulta infatti essere fondamentale per Walter Mazzarri e i suoi, che dovranno però fare a meno di Juan Jesus squalificato. In attesa di scoprire quindi come si evolverà il caso Osimhen, ecco giungere le prime news sponda rossoblu, alle prese con ...

Il nigeriano bloccato in Turchia, arriverà nel tardo pomeriggio NAPOLI - Walter Mazzarri aveva spostato la seduta di allenamento nel pomeriggio per ... (ilgiornaleditalia)

Hamed Traoré potrebbe esordire in campo dal 1° minuto il prossimo sabato, in occasione della sfida tra Napoli e Genoa. Napoli-Genoa si ... (forzazzurri)

Victor Osimhen ha perso l’aereo per Napoli . Il club azzurro si sta adoperando per farlo rientrare in Italia. Quasi impossibile la presenza col ... (napolipiu)

GENOA - Seduta di allenamento in vista del Napoli: Matturro out, Haps in dubbio Sale la concentrazione dopo l’invasione festosa di mercoledì. Dirigenti a bordo-campo a seguire i lavori. Sfida numero 102 in Serie A Tim tra Genoa e Napoli. Direzione n. 49 nel massimo campionato per ...

SERIE A - Genoa, Matturro operato ai tendini, De Winter c'è, Haps in dubbio per il match contro il Napoli Un dubbio, un rientro e un sicuro assente per Alberto Gilardino che sabato sfiderà al Maradona il Napoli con il suo Genoa. Dopo il bagno di folla per l'apertura straordinaria del centro sportivo Signo ...

SKY – Napoli, Osimhen rientrato in città: il nigeriano sarà convocato per la sfida col Genoa Dopo la sconfitta in finale contro la Costa d'Avorio, Victor Osimhen è rientrato in Italia dalla Coppa d'Africa. L'attaccante nigeriano è a Napoli, ...