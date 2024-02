Napoli | finti acquisti in negozio con carta del Rdc | truffa da 2 | 3 milioni di euro Sei arresti

Le misure cautelari sono state firmate dal gip di Napoli Giovanni se d'accordo con la truffa, effettuavano i finti acquisti di

Truffa Rdc nel negozio di Napoli: finti acquisti per incassare, poi soldi prestati a tassi dell’800% Simulato l’acquisto di prodotti alimentari, ai percettori soldi in contanti, trattenendo una quota. I truffatori facevano anche prestiti a usura con tassi fino all’800% ...

Esordio su Raitre, il procuratore Gratteri a “La Confessione”: “La ‘ndrangheta ha tentato di uccidere i miei figli” Napoli, 14 Febbraio – La ‘ndrangheta avrebbe cercato tramite un finto incidente stradale di uccidere il figlio minore di Nicola Gratteri. È lo stesso procuratore di Napoli che, ricordando i suoi anni ...

Napoli: accoltellato e rapinato in strada, ma è tutto inventato. 23enne denuncia finta rapina per coprire la madre che lo aveva pugnalato Aveva raccontato ai Carabinieri di essere stato vittima di una rapina. Qualcuno lo aveva afferrato alle spalle e colpito con un coltello. Tutto in strada, in un’affollata mattinata domenicale di via ...