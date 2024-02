Napoli | esonero Walter Mazzarri | rivelazione assurda | scelto già il sostituto

Calciomercato Napoli - La redazione di Cronache di Spogliatoio scrive sui social di un possibile esonero di Walter Mazzarri dopo la serie innumerevole di risultati negativi ottenuti in campionato: 'Il Napoli questa

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Bufera in casa, sembra che Aurelio De Laurentiis abbia già pensato chi chiamare dopose la squadra non vincerà sabato Non c’è aria tranquilla a, dove la squadra campione d’Italia si trova desolatamente al 9° posto e dista ben 7 punti dal Bologna ora al quarto posto utile per l‘ingresso in Champions Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.