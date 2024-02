Napoli | Corbo tra Osimhen e Mazzarri…

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Repubblica Antonio Corbo , rilasciando alcune dichiarazioni. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Ha parlato soprattutto delAntonio, giornalista ed editorialista di Repubblica, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che occorrono tre fattori per qualificarsi in Champions: innanzitutto convincere e coinvolgere la squadra in questo progetto, creare un’atmosfera di solidarietà, entusiasmo e unione per dire che si può fare, che è un obiettivo possibile. E’ un po’ quello che ha fatto Spalletti lo scorso anno nella vittoria dello scudetto. Bisogna poi scegliere un unico modulo. Infine ritrovare in campo, nel ruolo di superstar e trascinatore,. Come aggiunta spero che De Laurentiis scelga per i prossimi mesi il silenzio. Appello ad“Faccio poi un invito a Victor affinché voglia bene al, ma siccome il tempo dell’amore dura un ...

