uno è Francesco Calzona, ex assistente di Sarri (è stato con lui al Napoli dal 2015 al 2018) e attualmente CT della Slovacchia; l'altro è Marco Giampaolo . Per quanto riguarda Calzona, non è sicuro

Napoli, Calzona o Giampaolo se ADL dovesse esonerare Mazzarri: ore di profonda riflessione (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe decidere di sostituire Walter Mazzarri nelle prossime settimane. Con il mister il rapporto è sempre ottimale nonostante alcune incomprensioni, ma, come riporta Cronache di Spogliatoio, la dirigenza azzurra avrebbe già due nomi per, eventualmente, sostituire il tecnico di San Vincenzo: “Nessuna decisione è stata presa per adesso”. L'articolo Leggi tutta la notizia su dailynews24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, potrebbe decidere di sostituire Walternelle prossime settimane. Con il mister il rapporto è sempre ottimale nonostante alcune incomprensioni, ma, come riporta Cronache di Spogliatoio, la dirigenza azzurra avrebbe già due nomi per, eventualmente, sostituire il tecnico di San Vincenzo: “Nessuna decisione è stata presa per adesso”. L'articolo

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza