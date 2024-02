Ci sono novità nella vicenda delle due bambine di Caivano, di 10 e 12 anni, vittime di violenza sessuale di gruppo. Oggi il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato gli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico) per il 19enne Pasquale Mosca, uno dei due maggiorenni coinvolti. I giudici hanno rigettato

(Di giovedì 15 febbraio 2024) I carabinieri delle compagnie di Giugliano in Campania e di Caivano hanno eseguito 13su richiesta della Procura di. Le accuse vanno da associazione di tipo mafioso, associazione...

falsi ficavano patenti di guida, carte di circolazione, documenti identificativi nazionali validi per l'espatrio in modo da eludere i controlli ... (ilmattino)

Sono 29 le misure cautelari emesse nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di mazzette intascate in cambio del rilascio di certificati medici ... (2anews)

I Quattro gruppi avevano ramificazioni anche in altre regioni d'Italia e all'estero per l'approvvigionamento della droga, soprattutto hashish e ... (fanpage)

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito in queste ore un?ordinanza di applicazione ... (ilmattino)

Le persone finite in manette sono ritenute appartenenti a quattro gruppi criminali dediti al Traffico e allo spaccio di droga , che dalla provincia ... (2anews)

Droga, racket e faida tra clan, 11 arresti a Nord di Napoli I carabinieri di Giugliano in Campania e di Caivano hanno arrestato, nel Napoletano ... Dalle indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, è emersa l'operatività di una organizzazione malavitosa, ...

Napoli, 13 arresti oggi: sgominato il clan di Frattamaggiore e Frattaminore I carabinieri delle compagnie di Giugliano in Campania e di Caivano hanno eseguito 13 arresti su richiesta della Procura di Napoli. Le accuse vanno da associazione di tipo mafioso, ...

Presi in flagrante a truffare anziano. Si fingono maresciallo e avvocato. Lui chiama la polizia e li fa arrestare Si sono presentati rispettivamente per un ’maresciallo’ ed un ’avvocato’, hanno telefonato dicendo che il figlio era stato fermato dalle forze dell’ordine per aver causato un grave incidente stradale ...