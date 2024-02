Nantes vs Paris Saint-Germain – probabili formazioni

quello tra Lione e Lilla e quello tra il Paris Saint Germain 30 Basilea U19 - Bayern U19 18:00 Nantes U19 - Siviglia U19 19:00

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Sabato 17 febbraio, ilpuò dare al(PSG) la sua prima sconfitta in trasferta della campagna di Ligue 1 quando le due squadre si scontreranno allo Stade de le Beaujoire nella giornata numero 22. La Maison Jaune ha vinto il primo incontro di campionato del 2024 lo scorso fine settimana, 2-1 contro il Tolosa, mentre i parigini stanno iniziando a staccarsi dalla vetta della classifica, con un vantaggio di 11 punti sul Nizza dopo il trionfo per 3-1 contro il Lille. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadrePer ...

LBE – J16 | Brest en patron face aux Neptunes de Nantes La seizième journée de LBE avait lieu ce mercredi, et offrait un choc en haut de tableau entre Brest et Nantes et de beaux duels à tous les étages. L’affiche de la journée Brest recevait les Neptunes ...

FC Nantes : une raison secrète derrière la mise à l’écart de Mollet | OneFootball Une chose est certaine : l’absence de Mollet fait débat et le fera encore jusqu’au match de Paris ce week-end. A voir si la décision d’un match se répètera sur la durée… Rejoignez le fil But !

FC Nantes : une raison secrète derrière la mise à l’écart de Mollet Laissé en tribune pour Toulouse FC - FC Nantes (1-2) dimanche dernier, Florent Mollet interroge chez les Canaris. Pourquoi Jocelyn Gourvennec l'a-t-il sorti du groupe alors qu'il était un titulaire in ...